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Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,38M
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ID: 35958
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m² À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces. 115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse. Un appartement superbe et lumineux, proche des lieux les plus prisés de la ville tout en restant calme et familial. Situé au 4ᵉ et dernier étage, unique appartement sur l'étage. Vue urbaine dégagée depuis le rooftop. Caractéristiques supplémentaires : Mamad (pièce sécurisée) Parking souterrain Cave souterraine Climatisation centrale 3 salles de bains / toilettes Fenêtres double vitrage Volets électriques dans tout l'appartement

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Tel-Aviv, Israël
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