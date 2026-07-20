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Quartier résidentiel À vendre sur la marina d'herzliya

Herzliya, Israël
depuis
$1,02M
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6
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ID: 38741
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    HaOgen

À propos du complexe

Référence : HR 139 Herzliya Sur la marina, emplacement exceptionnel 2 pièces de 45 m² + balcon Très beau complexe avec piscine extérieure et grand jardin Parking souterrain Valeur locative : 9 000 NIS/mois

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Herzliya, Israël
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