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Quartier résidentiel Idéal investissement ! emplacement privilégié ! 4 pièces à vendre, proche de la mer, ben yehuda, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
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Quartier résidentiel Idéal investissement ! emplacement privilégié ! 4 pièces à vendre, proche de la mer, ben yehuda, tel aviv
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ID: 38420
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

À propos du complexe

Référence : TL 2695 Quartier : Ben Yehuda, emplacement central, à proximité de la mer, des commerces et des transports. L'un des emplacements les plus recherchés de Tel Aviv — découvrez un actif rare destiné à une clientèle d'investisseurs. 4 pièces Surface de 90 m² Divisé en 2 unités indépendantes de 50 et 45 m² 3e étage Climatisation Actuellement loué Ce bien, aujourd'hui configuré en deux unités distinctes, génère des revenus locatifs immédiats et offre plusieurs stratégies d'exploitation.

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Tel-Aviv, Israël
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