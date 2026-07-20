  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Giv'at Shmuel
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi

Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,94M
;
6
Laisser une demande
ID: 38683
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Référence : GS 102 Quartier Ramat Hadar Emplacement central et pratique : proche des cafés, supermarchés, écoles et synagogues Dans un immeuble boutique Duplex 6 pièces 195 m2 + 40 m2 de terrasse 1 er étage Orientation Sud Ouest Terrasse souccah Rénové

Localisation sur la carte

Giv'at Shmuel, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Vieux nord – rez-de-chaussée avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces en face de la cinémathèque et à deux pas de rothschild - livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, haut standing, investi, magnifique, neuf, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,58M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, proche de la mer, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,94M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
À vendre en exclusivité, Sur l'une des plus belles rues du vieux nord 6 rue Gezer Rue calme et verdoyante, appartement de caractère à Tel Aviv Immeuble calme et bien entretenu Au 3e étage et demi, appartement de 85 m² 3 pièces, spacieux et très lumineux ☀️ Triple exposition Hauts plafonds Ac…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Afficher tout Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Netanya, Israël
depuis
$2,46M
Maison authentique à vendre à Netanya, dans une rue calme et verdoyante proche de la rue Sharet au Nord de Netanya. 450m² de terrain, 320m² habitables. Beau jardin avec arbres fruitiers. 7 pièces, 2 suites parentales dont une avec dressing, 3 salles de bain, 4 W.C. Calme et lumineux, vue dég…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,05M
Référence : TL 2639 Quartier : Kikar abima, proche de Rothschild Immeuble neuf Magnifique 3 pièces penthouse duplex dont mamad Appartement neuf du kablan 3 terrasses (une de 32 m2 + une de 23 m2 et une de 55 m2 sur le toit) Surface habitable de 90 m2 Grande terrasse de 55 m2 avec piscine pr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller