  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel À louer – bel appartement neuf 4 pièces – 108 m² – kiryat moshe, jérusalem – balcon 14 m², 19ème étage

Quartier résidentiel À louer – bel appartement neuf 4 pièces – 108 m² – kiryat moshe, jérusalem – balcon 14 m², 19ème étage

Jérusalem, Israël
depuis
$3,247
;
8
Laisser une demande
ID: 38548
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Basel, 8

À propos du complexe

À louer – Bel appartement neuf 4 pièces – 108 m² – Kiryat Moshe, Jérusalem Balcon 14 m², 19ème étage Séjour-salle à manger, cuisine avec 2 éviers 3 chambres, 1 salle de bains, 1 douche, 2 WC Climatisation, chauffage au sol Porte blindée, 1 parking, ascenseur Shabbat, accès handicapé, interphone Exposition : sud-est Loyer mensuel : 9 900 shekels (vaad bayit : 700 sh/mois) (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Investissement • revenus • patrimoine
Haïfa, Israël
depuis
$423,120
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,43M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, dans un immeuble neuf, neuf, spacieux, grand jardin, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,25M
Vous regardez
Quartier résidentiel À louer – bel appartement neuf 4 pièces – 108 m² – kiryat moshe, jérusalem – balcon 14 m², 19ème étage
Jérusalem, Israël
depuis
$3,247
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Haïarmoukh 4 | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Quartier résidentiel Haïarmoukh 4 | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Quartier résidentiel Haïarmoukh 4 | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,23M
Quartier Ramez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique Projet résidentiel unique dans le quartier très recherché de Ramez, comprenant seulement 12 unités de logement. Le projet a été construit en mettant l'accent sur une qualité de construction élevée, une conception soignée et des prestati…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Référence : TL 2644 Quartier : au cœur de Nahalat Benyamin, dans un des plus beaux quartiers de Tel Aviv À 2 minutes de Rothschild, et à 2 minutes à pied de la mer Ancien immeuble boutique très réputé Mini penthouse de rêve, 3 pièces dont mamad Surface de 64 m2 2 terrasses : une de 21 m2 a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$1,97M
Résidences d'Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller