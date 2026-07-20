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Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
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ID: 38833
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Spacieux 4 pièces ensoleillé, rénové, triple exposition, 2 balcons dont 1 souccah, vue sur parc, ascenseur Chabbat, cave et parking privé. 4 400 000 ₪. Frais d'agence : 2% + TVA. Michael 0523202488

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Jérusalem, Israël
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