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Quartier résidentiel Immense terrasse - gindi

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,69M
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ID: 38369
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 96

À propos du complexe

Appartement d'exception à vendre à Tel-Aviv, dans le complexe Gindi ! Immeuble avec gardien 24/7, salle de fêtes et grand parc en bas de l'immeuble. 7ème étage avec ascenseurs. 4 pièces (5 pièces à l'origine), 2 salles de bain. 112m² + 115m² de terrasse avec une grande partie ouverte au ciel. 2 places de parking. Mamad. Prix : 8 200 000sh

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Tel-Aviv, Israël
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