Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf

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Reference : TL 2418
Quartier Nord Tel Aviv
Immeuble neuf de 6 étage et demi
2 pièces
37 m2 + 14 m2 de terrasse
4 eme étage
A partir de : 3,550,000nis
2 pièces
42 m2 + 14 m2 de terrasse
1 er étage
parking
A partir de : 3,700,000 nis
2 pièces
45 m2 + 14 m2 de terrasse
3 eme étage
A partir de: 3,900,000 nis
4 pièces
122 m2 + 14 m2 de terrasse
5 ème étage
parking
A partir de: 9,850,000 nis
Chaque appartement est vendu avec une place de parking (robotique)
Permis de construire avec les garanties bancaire
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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Loisirs
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