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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
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ID: 38666
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Simtat Nordau, 5

À propos du complexe

Reference : TL 2418 Quartier Nord Tel Aviv Immeuble neuf de 6 étage et demi 2 pièces 37 m2 + 14 m2 de terrasse 4 eme étage A partir de : 3,550,000nis 2 pièces 42 m2 + 14 m2 de terrasse 1 er étage parking A partir de : 3,700,000 nis 2 pièces 45 m2 + 14 m2 de terrasse 3 eme étage A partir de: 3,900,000 nis 4 pièces 122 m2 + 14 m2 de terrasse 5 ème étage parking A partir de: 9,850,000 nis Chaque appartement est vendu avec une place de parking (robotique) Permis de construire avec les garanties bancaire

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Tel-Aviv, Israël
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