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Quartier résidentiel Duplex-penthouse – park hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,23M
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11
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ID: 38401
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Haggai HaNavi, 3

À propos du complexe

Duplex-Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier du Vieux Nord, à proximité du Park Hayarkon et à quelques pas de la mer ! Appartement rénové de haut standing 4e + 5e étage avec ascenseur 5 pièces 2 salles de bain 113 m² + 25 m² de terrasse 3 expositions Parking commun Miklat dans l'immeuble Prix : 6 790 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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