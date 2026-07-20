Quartier résidentiel Investissement idéal – mini penthouse

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Situé dans le quartier Aleph d'Ashdod.
Le quartier Aleph est le quartier le plus au nord d'Ashdod et se trouve à environ 750 mètres de la mer.
Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec garantie bancaire.
Emplacement idéal : Ezor Alef en plein développement, à proximité de la mer, des centres commerciaux et de loisirs, des transports en commun.
Appartement de 2 pièces avec 2 mirpesets ensoleillées de 26 m² et 18 m².
48 m² habitables et mamad.
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