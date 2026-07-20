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Quartier résidentiel Investissement idéal – mini penthouse

Ashdod, Israël
depuis
$495,280
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ID: 38779
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Situé dans le quartier Aleph d'Ashdod. Le quartier Aleph est le quartier le plus au nord d'Ashdod et se trouve à environ 750 mètres de la mer. Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec garantie bancaire. Emplacement idéal : Ezor Alef en plein développement, à proximité de la mer, des centres commerciaux et de loisirs, des transports en commun. Appartement de 2 pièces avec 2 mirpesets ensoleillées de 26 m² et 18 m². 48 m² habitables et mamad. Livraison : 36 mois après la signature du contrat. Prix exceptionnel ! Modalités de paiement : 15% // 85% – Sans intérêts – Sans indexation. Une opportunité à ne pas manquer ! Contactez-nous.

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Ashdod, Israël
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