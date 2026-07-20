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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,02M
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ID: 38467
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Sublime 3 pièces de 88 m² avec balcon, situé dans le quartier Nordo, à 9 minutes de la mer. 2 salles de bains, 3 toilettes, grande baie vitrée, très lumineux. Ascenseur, étage élevé, vue dégagée, à ne pas manquer !

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Tel-Aviv, Israël
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