  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Nahalaot - appartement divisé

Quartier résidentiel Nahalaot - appartement divisé

Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
;
10
Laisser une demande
ID: 38344
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Agripas, 141

À propos du complexe

Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier des Nahalaot proche du Parc Sacher et du shuk. 1er étage avec ascenseur. 75m² + 10m² de balcons. Divisé en 2 appartements : 2 pièces de 45m² + balcon, studio de 30m² + balcon. 2 salles de bain. Terrasse Souccah. Mamad. Loué à 12 000sh/mois. Prix : 3 990 000sh

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique penthouse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,72M
Quartier résidentiel Au centre, bon emplacement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$426
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Proche parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,36M
Quartier résidentiel Centre-ville - vue dégagée
Netanya, Israël
depuis
$721,600
Vous regardez
Quartier résidentiel Nahalaot - appartement divisé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel
Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
À rénover, situé entre la Basel et Sokolov, 94 m². Dans petite rue résidentielle à ne pas louper ! 1er étage
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, haut standing, luxueux, magnifique
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, haut standing, luxueux, magnifique
Ashdod, Israël
depuis
$1,23M
Reference: AS 889 Quartier: Maar /Hakirya au Dimri tower Magnifique 4 pièces dont mamad Surface de 150 m2 Deux terrasses de 22 m2 et de 12 m2 Très belle vue mer Etage très élevé +20 avec 4 ascenseurs Rénové avec gout Vaad: 780 nis/ mois Tour de haut standing avec piscine et salle de sport
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Afficher tout Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv, proche de Gordon et de la mer ! Immeuble classé avec beaucoup de caractère. Appartement rénové de haut standing. 2ème étage sur 3, sans ascenseur. 4 pièces (possibilité de revenir facilement à 3 pièces). 2 W.C. 70 m² + 11 m² de terrasse avec vue dé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller