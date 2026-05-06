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Quartier résidentiel Givat mordechai entrée herzog

Jérusalem, Israël
depuis
$1,01M
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ID: 36046
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    David Zvi Pinkas

À propos du complexe

L'appartement est situé à l'entrée de Givat Mordechai, côté boulevard Herzog, près d'Emek Hatsvaim et du Jardin botanique. Il se trouve également au pied de la nouvelle station de tramway, de jardins d'enfants et de commerces. Appartement de 4 pièces avec une surface de 95 m2 inscrit, 3 chambres à coucher dont le mamad (chambre sécurisée). Il dispose de 2 salles de bains et d'un balcon de 12 m2 avec belle vue dégagée. Une cave et une place de parking (sous réserve de disponibilité). L'appartement nécessite des travaux de rénovation avec un fort potentiel. Disponible immédiatement.

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Jérusalem, Israël
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