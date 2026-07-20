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Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer

Ramat Gan, Israël
depuis
$1,60M
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11
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ID: 38324
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Zisman Shalom

À propos du complexe

Appartement à vendre à Ramat-Gan, dans le quartier de la Bourse, à la limite de Tel-Aviv. Belle tour avec gardien 24h/24 et 7j/7, salle de sport, sauna et salle des fêtes. 18ème étage avec ascenseur. 5 pièces, 2 salles de bain, 3 W.C. 135 m² + terrasse de 12 m² avec vue mer. 2 places de parking. Très lumineux. Expositions : Sud, Ouest et Nord depuis la terrasse. Prix : 4 890 000 ₪

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Ramat Gan, Israël
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