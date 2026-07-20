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Quartier résidentiel Tama 38/2 – pinuy binuy – kiryat yovel

Jérusalem, Israël
depuis
$882,320
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11
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ID: 38366
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier de Kiryat Yovel. En procédure de Tama 38/2. 1er étage. 3 pièces (4 pièces à l'origine). 85 m². Possibilité de créer une unité de location. Après le Tama 38/2 : l'appartement fera 113 m² + terrasse + parking + cave. Prix : 2 690 000 ₪ négociable.

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Jérusalem, Israël
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