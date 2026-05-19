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Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète

Jérusalem, Israël
depuis
$12,500
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7
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ID: 36745
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Nuruk, 3

À propos du complexe

A Kiryat Moché, grand 5 P dans un immeuble calme proche tous transports, établissements, synagogues, parfaitement entretenu, trois balcons, suite parentale, accessibilité complète ace ascenseur de chabbat, parking. L'appartement est meublé, possibilité de location à long terme.

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Jérusalem, Israël
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