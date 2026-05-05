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Quartier résidentiel 3 pièces + balcon immeuble bauhaus rénové

Tel-Aviv, Israël
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Quartier résidentiel 3 pièces + balcon immeuble bauhaus rénové
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ID: 36257
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

Commercialisation exclusive Nadlan Lev TLV Immeuble Bauhaus en cours de rénovation Immeuble avec ascenseur et parking privatif Étage élevé, finitions de standing Livraison dans 12 mois

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Tel-Aviv, Israël
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