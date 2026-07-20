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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! bien agencé, calme rue basel, spacieux à rénover

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
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ID: 38495
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eybeschuts, 1

À propos du complexe

Parking et ascenseur ! Appartement à rénover dans petite rue très calme, 105 m² habitable situé dans le quartier Basel, idéal grande famille. Parking, ascenseur, possibilité balcon. À rénover. Potentiel 4 chambres à coucher.

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Tel-Aviv, Israël
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