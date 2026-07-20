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Quartier résidentiel Prix incroyable ! appartement 3, 5 pièces à l'entrée de la ville

Jérusalem, Israël
depuis
$934,800
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11
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ID: 38294
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Basel, 8

À propos du complexe

Superbe opportunité à prix sacrifié ! Idéalement situé à l'entrée de la ville, à deux pas du Guecher Hameitaim et du tram, avec une excellente connexion au centre-ville. Découvrez ce magnifique appartement de 3,5 pièces, astucieusement agencé en 4 pièces pour optimiser chaque espace. Très lumineux, il offre une vue panoramique exceptionnelle depuis le 7ème étage (avec ascenseur de Shabbat). L'appartement comprend également : 2 salles de bains, un emplacement dédié dans l'immeuble pour un grand cabanon de rangement (type Keter), ainsi qu'un parking résidentiel (selon disponibilités). Fort potentiel de plus-value : projet de rénovation urbaine (Pinouï Binouï) hautement probable grâce à son emplacement stratégique. Une affaire rare à saisir d'urgence !

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Jérusalem, Israël
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