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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, proche de la mer, agreable, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
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ID: 38283
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 91

À propos du complexe

duplex situe a 4 mn de la mer proche plage bougrashov 48.5 m2 habitable + 25 m2 de terrasses ascenseur cave ideal pour les vacances !!!!!!!!!!!!!!

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Tel-Aviv, Israël
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