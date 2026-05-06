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Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
;
5
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ID: 35965
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition ?️ Rue calme à proximité de Bograshov et de la mer – Tel Aviv-Jaffa Prix : 4 480 000 ₪ Situé dans un immeuble neuf et très recherché, cet appartement bénéficie d'un emplacement central tout en offrant un calme exceptionnel, au cœur de Tel Aviv. Caractéristiques principales : • 3 pièces • 2 chambres • 60 m² • Balcon • 1er étage sur 5 avec ascenseur • Mamad (pièce sécurisée) • Balcon arrière ensoleillé, calme et intime • Appartement lumineux avec une distribution intelligente, état comme neuf • Parking enregistré au Tabu – système de parking mécanique ? Emplacement premium : À distance de marche de la plage, des cafés, des zones commerciales, des centres culturels et des transports en commun. Actuellement loué : 10 000 ₪ par mois Premium Real Estate Frais d'agence : 2 % + TVA Licence n° 31928721

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Tel-Aviv, Israël
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