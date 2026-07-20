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Quartier résidentiel Centre-ville – bel immeuble – grand appartement

Raanana, Israël
depuis
$3,674
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ID: 38289
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

À louer – Ra'anana | Rue Kazan Situé dans un quartier recherché de Ra'anana, ce bel appartement de 6 pièces offre de beaux volumes et un cadre de vie agréable, idéal pour une famille. ✔️ 150 m² habitables ✔️ Terrasse (mirpeset) de 16 m² ✔️ 2ᵉ étage ✔️ Parking privé ✔️ Cave Un appartement lumineux et fonctionnel, à proximité des écoles, des commerces et de toutes les commodités. ? Disponible à partir du 10 août.

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Raanana, Israël
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