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Quartier résidentiel Rez-de-jardin - proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$967,600
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ID: 38364
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sirkin, 14

À propos du complexe

Rez-de-jardin à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de Bograshov et de la mer. Entrée séparée de l'immeuble. RDC. 2 pièces. 43m² + 35m² de jardin (pas inscrit au cadastre/Tabo). Rénové. 2 expositions : Nord, Ouest. Loué à 8 100 sh/mois. Prix : 2 950 000 sh

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Tel-Aviv, Israël
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