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Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
06/05/2026
$1,56M
05/05/2026
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ID: 35641
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaAvoda, 56

À propos du complexe

Immeuble de standing 3e étage avec ascenseur / parking et cave 80m² net + balcon 2 chambres à coucher avec placards + 2 SDB Calme / verdoyant / sur rue Produit rare

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Tel-Aviv, Israël
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