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Quartier résidentiel Tzameret aleph – ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$495,280
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ID: 38781
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Sans intérêts – Sans indexation Deux immeubles situés dans le quartier Aleph d'Ashdod. Le quartier Aleph est le quartier le plus au nord d'Ashdod et se trouve à environ 750 mètres de la mer. Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec garantie bancaire. Emplacement idéal : Ezor Alef en plein développement, à proximité de la mer, des centres commerciaux et de loisirs, et des transports en commun. Dans le cadre de ce projet, 15 logements seront ajoutés à chaque immeuble : trois au rez-de-chaussée, huit aux cinquième et sixième étages, et quatre mini-penthouses, soit un total de 30 logements supplémentaires pour les deux immeubles. Caractéristiques de l'appartement : - Appartement de 4 pièces avec balcon et mamad (chambre de sécurité) - 90 m² habitables + environ 8 m² de balcon ensoleillé - Livraison : 36 mois après la signature du contrat - Suite parentale avec WC et douche, et une salle de bain supplémentaire Prix exceptionnel ! Appartement 4 pièces à seulement 1 930 000 NIS ! Modalités de paiement : 15% // 85% – Sans intérêts – Sans indexation Une opportunité à ne pas manquer ! Contactez-nous.

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Ashdod, Israël
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