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Quartier résidentiel Magnifique appartement quartier basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,36M
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ID: 38492
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel, 40 La bonne Patisserie

À propos du complexe

Magnifique appartement situé dans le quartier Basel, 75 m², 3 pièces rénové, lumineux et calme, idéal pied-à-terre.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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