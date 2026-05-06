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Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom

Jérusalem, Israël
depuis
$2,720
06/05/2026
$2,720
05/05/2026
$2,704
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5
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ID: 35702
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Abba Eban, 12

À propos du complexe

En plein centre-ville de Jérusalem dans le nouveau quartier Kiryat Haleom à 2 mn à pied du Cinema City. Face au Gan Saker, très beau 3 pièces de 89 m2 avec balcon, belle vue, très beau séjour rempli de soleil. 2 salles de bain, cave et parking. Libre de suite.

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Jérusalem, Israël
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