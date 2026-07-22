  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe appartement 2.5 pieces rue karl netter - tel aviv

Quartier résidentiel Superbe appartement 2.5 pieces rue karl netter - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,61M
;
8
Laisser une demande
ID: 38872
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 37

À propos du complexe

Au cœur de Tel-Aviv, dans un immeuble boutique neuf de seulement 12 appartements, découvrez ce magnifique 2,5 pièces aux prestations haut de gamme, conçu pour une clientèle exigeante. - 90 m² habitables - Deux terrasses ensoleillées de 13 m² chacune (26 m² au total) - 2ᵉ étage sur 6 avec ascenseur - Immeuble boutique de seulement 3 appartements par étage - Salle de bains complète + toilettes invités - Dressing - Cave privative - Parking robotisé privatif - Mamak (espace sécurisé commun à l'étage) - Domotique (maison intelligente) - Chauffage au sol - Cuisine haut de gamme Tollmans, entièrement équipée d'électroménager Miele - Salle de sport réservée aux résidents

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Eilat – appartement à louer à l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Eilat, Israël
depuis
$2,657
Quartier résidentiel Proche mer - gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Jérusalem, Israël
depuis
$2,952
Quartier résidentiel Bel appartement 4 pièces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$508,400
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe appartement 2.5 pieces rue karl netter - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,61M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Ashdod, Israël
depuis
$806,880
À vendre dans le très prisé quartier francophone de Youd Bet, un bel appartement de 4 pièces en excellent état. Cuisine entièrement équipée, suite parentale, balcon, mamad, parking. Proche des jardins, des commerces et de la synagogue. Ascenseur, accès handicapés, portes blindées, climatisat…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier remez | rishon lezion | une expérience de vie luxueuse
Quartier résidentiel Quartier remez | rishon lezion | une expérience de vie luxueuse
Quartier résidentiel Quartier remez | rishon lezion | une expérience de vie luxueuse
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,15M
Quartier Remez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique Projet résidentiel unique dans le quartier prisé de Remez, comprenant seulement 12 unités de logement. Le projet est construit avec un accent sur la haute qualité de construction, une conception soignée et des finitions haut de gamme. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$875,760
Au cœur de Givat Mordechai, l'un des quartiers familiaux les plus recherchés de Jérusalem, découvrez un appartement offrant une combinaison devenue rare sur le marché : un emplacement privilégié, un prix particulièrement attractif et une véritable qualité de vie. Cet appartement de 4 pièces …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller