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Quartier résidentiel Duplex penthouse - proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,43M
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ID: 38410
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shalom Aleichem, 15

À propos du complexe

Duplex penthouse à vendre proche de Bograshov et de la mer. Immeuble neuf. 4 pièces, 2 salles de bain, 3 W.C. 130m² + 91m² de terrasse. 4ème étage : 68m² + 6m² de balcon. 5ème étage : 62m² + 85m² de toit-terrasse. Ascenseur aux 2 étages. Bien agencé. Mamad. 1 parking. Prix : 13,500,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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