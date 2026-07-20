Quartier résidentiel À louer – penthouse de luxe – nayot, jérusalem

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Situé rue Elsa, au cœur du quartier verdoyant et très recherché de Nayot, dans le prestigieux Projet du Musée, ce magnifique penthouse offre de généreux volumes, une luminosité exceptionnelle et une immense terrasse panoramique enveloppant l'appartement avec une vue dégagée.
✨ Caractéristiques du bien :
Environ 148 m² de surface construite (138 m² enregistrés à l'Arnona)
Magnifique terrasse panoramique d'environ 125 m²
5 pièces spacieuses
2 salles de bains complètes
Toilettes invités
2 places de parking en enfilade
Cave d'environ 4,5 m²
Appartement non meublé
Disponible à partir du 1er septembre 2026
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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