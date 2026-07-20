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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38667
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Emile Zola, 12

À propos du complexe

Reference : H1 Proche de dizengof 3 pièces avec un lit double et 2 lits simple 1 er étage Ascenseur Totalement meublé

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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