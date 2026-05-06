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Quartier résidentiel Florentine - 2 pièces neuf avec ascenseur, mamad et balcon terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,50M
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4
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ID: 35915
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaGdud HaIvri, 34

À propos du complexe

À quelques pas du très recherché Levinsky Market, à proximité des petites rues typiques de Florentine, Allenby et seulement 7 mins à pied de Rothschild, un immeuble entièrement neuf, livré avec des finitions haut de gamme. Plusieurs 2 pièces à la vente, un rez-de-jardin et un penthouse ainsi qu'un grand local commercial. Possibilité d'acquérir tout l'immeuble.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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