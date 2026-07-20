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Quartier résidentiel Appartement situé au cœur de tel aviv dans immeuble style bauhaus

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
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ID: 38777
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement situé au cœur de Tel Aviv dans immeuble style Bauhaus. 2 pièces 45 m² avec très haute hauteur de plafond. Ascenseur. Idéal pied-à-terre et investissement.

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Tel-Aviv, Israël
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