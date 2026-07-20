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Quartier résidentiel Jerusalem holyland - beit vagan

Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
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ID: 38808
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

La nouvelle phase du fameux complexe résidentiel Holyland comprendra une tour haute à côté de 2 immeubles boutique de 12 étages offrant une expérience de vie luxueuse avec un grand choix d'appartements du 3 au 5 pièces avec des penthouses et rez-de-jardin. Cave et parking pour chaque appartement.

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Jérusalem, Israël
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