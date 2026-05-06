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Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$2,50M
;
7
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ID: 35831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

À propos du complexe

Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer 71 m² + 9 m² de balcon 3 pièces et demi 4ᵉ étage Exposition plein ouest – très lumineux Place de parking incluse Immeuble livré il y a 3 ans Appartement déjà loué – idéal pour investisseurs Possibilité de retirer facilement les locataires pour emménager Situé en deuxième ligne de mer, à quelques minutes à pied de la plage Proche de l'avenue Atzmaout et de toutes les commodités : – Tramway et transports en commun – Commerces, restaurants, cafés – Synagogues – Écoles et crèches Points forts de l'appartement : – Balcon confortable avec vue dégagée – Cuisine ouverte et séjour lumineux – Immeuble récent, sécurisé avec ascenseur – Quartier calme, recherché et très bien desservi Opportunité rare – À visiter rapidement.

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Bat Yam, Israël
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