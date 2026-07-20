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Quartier résidentiel Le moment idéal pour investir dans le quartier le plus prometteur d'ashdod est arrivé !

Ashdod, Israël
depuis
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ID: 38623
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaRefua

À propos du complexe

Découvrez ce nouveau projet prestigieux situé dans le quartier « Shimon Peres », à proximité immédiate du campus universitaire, du parc High Tech, de la gare et des futurs centres commerciaux. IDÉAL POUR LES FUTURS OLIM Sécurisez dès aujourd'hui un appartement neuf avec un faible apport et préparez sereinement votre Alya dans les prochaines années. IDÉAL POUR LES INVESTISSEURS Un investissement stratégique avec un faible acompte et un fort potentiel de valorisation à la livraison. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES NÉGOCIÉES Ex. : 5 pièces (modèle O), 2ᵉ étage, 124 m² + 10 m² de balcon (climatisation installée, parking souterrain, cave) Appartement 5 pièces à partir de 3 031 000 ₪ Seulement 5 % à la signature : 151 550 ₪ Frais : 107 297 ₪ Total à prévoir à la signature : 258 847 ₪ (environ 86 300 €) Taxe d'acquisition – 1er achat résident israélien : 47 088 ₪ Taxe d'acquisition – résident non israélien ou 2e appartement : 242 480 ₪ (environ 80 800 €) (Possibilité de report) Le solde est dû à la remise des clés dans 4 ans, sans indexation ni intérêts. Disponible également : 4 pièces à partir de 2 818 000 ₪ UN FORT POTENTIEL DE PLUS-VALUE Le quartier « Shimon Peres » représente l'un des développements urbains les plus importants d'Ashdod, avec : • 3 600 nouveaux logements • Zones High Tech et milliers d'emplois • Espaces verts et infrastructures modernes • Centres commerciaux, écoles et transports Acheter aujourd'hui en prévente permet de bloquer les prix de lancement avant la hausse attendue à la livraison. • Début des travaux : décembre 2026, livraison prévue bH 38 mois après • Garanties bancaires Société MBZ, active dans toute Israël depuis 1996. Les premières préventes rencontrent déjà un très fort succès.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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