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Quartier résidentiel Superbe 163 m² à vendre dans la tour gan ha'ir sur ben gourion et près de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,00M
;
2
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ID: 35740
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hadassa, 9

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Hadassah 6 - dans la prestigieuse et recherchée tour Gan Ha'ir Appartement lumineux et bien entretenu d'environ 163 m² Parking souterrain pratique 7e étage Vue dégagée nord-ouest depuis le séjour (salon et cuisine) et est depuis les chambres L'immeuble a bénéficié d'une rénovation extérieure complète et d'une rénovation de toiture entièrement payée ! Les atouts de la tour : Un nouveau complexe de bien-être sur le toit-terrasse, comprenant : * Piscine olympique * Salle de sport spacieuse et moderne * Sauna sec et humide * Jacuzzi Gardien à l'entrée 24h/24 et 7j/7 Un grand espace bien aménagé avec douches et toilettes Un espace réservé aux résidents avec accès à un jardin privatif Environnement verdoyant

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Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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