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Quartier résidentiel Penthouse au pied du kikar

Netanya, Israël
depuis
$3,08M
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ID: 38475
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

Au cœur de la ville, jouissant d'une localisation premium au pied du Kikar, découvrez les avantages d'un immeuble neuf. Ce spacieux penthouse offre : Surface habitable : 187 m² Espace extérieur : Terrasse de 50 m² Atout majeur : Vue mer Confort : 2 places de parking + cave

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Netanya, Israël
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