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Quartier résidentiel Au centre, bel appartement, bon emplacement, magnifique, neuf, proche de la mer

Netanya, Israël
depuis
$3,77M
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ID: 38698
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Reference: NT 220 Quartier: Centre ville Penthouse neuf de 5 pièces Surface de 313 m2 Terrasse de 121 m2 Seul sur l'étage Au 19ème étage Deux places de parking Grande cave

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Netanya, Israël
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