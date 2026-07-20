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Quartier résidentiel Mini-penthouse - vue mer - terrasse souccah

Netanya, Israël
depuis
$751,120
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ID: 38305
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Israel Zangvil, 19

À propos du complexe

Mini-Penthouse neuf à vendre à Netanya au centre-ville ! Immeuble neuf avec beau lobby ! 13ème étage avec 3 ascenseurs 3 pièces 2 salles de bain 93m² + 13m² de terrasse Souccah avec vue mer 1 parking Prix : 2,290,000sh Vaad bait : 450sh/mois Arnona : 500sh/mois Pour plus d'informations : Israël : 052,577,50,44 France : 01,77,38,01,19

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Netanya, Israël
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