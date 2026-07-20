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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$688,800
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ID: 38710
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Référence: TL 2502 Quartier: Florentine, proche de toutes commodités, du shouk Lewinsky et à 10 minutes à pied de Rotshild A ne pas manquer! Idéal investissement/pied à terre Immeuble bien entretenu 2 pièces Surface de 33 m2 Terrasse 4e étage avec ascenseur Climatisation Actuellement loué à 4500 nis/mois

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Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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