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Quartier résidentiel À 2 minutes de la mer, proche royal beach

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38634
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 18

À propos du complexe

À 2 minutes de la mer, près du Royal Beach. 3 pièces de 70 m² rénové avec parking, ascenseur, lumineux et calme. Idéal pied-à-terre. PHOTO NUMERO 6 EXP DE RENOVATION !!!!!!!!!!!!!!

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Tel-Aviv, Israël
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