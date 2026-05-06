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Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,03M
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4
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ID: 35964
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement de luxe à vendre | Namal (Port), Tel Aviv 4,5 pièces | 6ᵉ étage | Vue mer totale Résidence d'exception très haut de gamme située au cœur du Namal de Tel Aviv, offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, définitivement dégagée. Détails du bien Surface intérieure : 177 m² Balcon : 18 m² Étage : 6ᵉ Parking : 2 places État : Entièrement meublé Vue : Vue ouverte sur la mer Méditerranée Prestations & finitions haut de gamme Mobilier design Poltrona Frau Système électrique domotique Vitra dans tout l'appartement Chauffage au sol dans toutes les pièces d'eau Système audio intégré au plafond dans le salon Prix : 20 800 000 ₪ Premium Real Estate Frais d'agence : 2 % + TVA

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Tel-Aviv, Israël
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