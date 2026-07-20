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Quartier résidentiel Rare – 3 pièces au cœur de la moshava germanit

Jérusalem, Israël
depuis
$2,493
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ID: 38800
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mallal, 3

À propos du complexe

Nouveau sur le marché – à la location ! Opportunité rare au cœur de la Moshava Germanit, en début de rue Rachel Iménou, dans un petit immeuble en pierre bien entretenu, au 2ᵉ étage. Appartement de 3 pièces de 72 m², rénové et plein de charme, avec un salon et une cuisine spacieux, triple exposition, très lumineux et calme. Il dispose d'une mirpeset fermée offrant une magnifique vue verdoyante, d'une salle de bain avec toilettes, ainsi que de toilettes invités séparés. L'appartement comprend également une climatisation centrale, un débarras privé, un parking réservé aux résidents de l'immeuble, un abri public, ainsi que de faibles charges de vaad bait mensuelles. À proximité des commerces très prisés de la rue Emek Refaim, des synagogues, restaurants, cafés et transports en commun. Pour les plus rapides !

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Jérusalem, Israël
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