Quartier résidentiel Rare – 3 pièces au cœur de la moshava germanit

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Nouveau sur le marché – à la location !
Opportunité rare au cœur de la Moshava Germanit, en début de rue Rachel Iménou, dans un petit immeuble en pierre bien entretenu, au 2ᵉ étage.
Appartement de 3 pièces de 72 m², rénové et plein de charme, avec un salon et une cuisine spacieux, triple exposition, très lumineux et calme.
Il dispose d'une mirpeset fermée offrant une magnifique vue verdoyante, d'une salle de bain avec toilettes, ainsi que de toilettes invités séparés.
L'appartement comprend également une climatisation centrale, un débarras privé, un parking réservé aux résidents de l'immeuble, un abri public, ainsi que de faibles charges de vaad bait mensuelles.
À proximité des commerces très prisés de la rue Emek Refaim, des synagogues, restaurants, cafés et transports en commun.
Pour les plus rapides !
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