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Quartier résidentiel Centre-ville ra'anana. immeuble récent. duplex. vue dégagée

Raanana, Israël
depuis
$5,39M
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6
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ID: 35768
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Immeuble très récent de 6 étages. Charmant duplex de 5 pièces de 158 m² net (178 m² brut) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m². Vue dégagée. Belle cuisine cachère. 4 chambres à coucher incluant mamad. Une vraie pépite au centre-ville. Niveau 1 : salon/coin repas/cuisine/mamad et salle de bain. Niveau 2 : 3 chambres et 2 salles de bain.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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