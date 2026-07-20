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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, proche de la mer, a ne pas manquer !, clair, bel appartement, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,03M
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9
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ID: 38653
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2377 Quartier: Lev Tel Aviv, rue Allenby, à 100 mètres de la mer et proche de la nouvelle station de tramway Immeuble neuf Joli 3 pièces décoré par architecte Surface: 80 m2 Terrasse: 12 m2 1er étage Climatisation Idéal pied à terre ou investissement pour airbnb

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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