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Quartier résidentiel Superbe rez-de-jardin 5 pièces à ra'anana

Raanana, Israël
depuis
$4,920
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ID: 38304
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Avraham Shlonski, 3

À propos du complexe

✨ À louer en exclusivité – Superbe rez-de-jardin 5 pièces à Ra'anana ✨ Entièrement rénové, ce magnifique rez-de-jardin de 180 m² offre de très beaux volumes et une agréable ouverture sur un jardin privatif de 200 m². Situé à deux pas du Sportek, des commerces de la rue Hanissim et du centre commercial de Neve Zemer, il bénéficie d'un emplacement idéal pour une vie de famille confortable. ✔️ 180 m² habitables ✔️ Jardin privatif de 200 m² ✔️ Entièrement rénové ✔️ Beaux espaces de vie baignés de lumière ✔️ Environnement résidentiel recherché ✔️ Proche du Sportek, des commerces et de toutes les commodités ✔️ Salle de sport dans l'immeuble Un bien rare à la location, offrant un équilibre parfait entre volumes intérieurs, vaste jardin et emplacement privilégié.

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Raanana, Israël
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