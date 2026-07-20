Quartier résidentiel Superbe rez-de-jardin 5 pièces à ra'anana

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✨ À louer en exclusivité – Superbe rez-de-jardin 5 pièces à Ra'anana ✨
Entièrement rénové, ce magnifique rez-de-jardin de 180 m² offre de très beaux volumes et une agréable ouverture sur un jardin privatif de 200 m².
Situé à deux pas du Sportek, des commerces de la rue Hanissim et du centre commercial de Neve Zemer, il bénéficie d'un emplacement idéal pour une vie de famille confortable.
✔️ 180 m² habitables
✔️ Jardin privatif de 200 m²
✔️ Entièrement rénové
✔️ Beaux espaces de vie baignés de lumière
✔️ Environnement résidentiel recherché
✔️ Proche du Sportek, des commerces et de toutes les commodités
✔️ Salle de sport dans l'immeuble
Un bien rare à la location, offrant un équilibre parfait entre volumes intérieurs, vaste jardin et emplacement privilégié.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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