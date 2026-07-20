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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, luxueux, vue sur la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique

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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, luxueux, vue sur la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
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ID: 38649
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence: AS 864 Quartier: City/Hakiria 4,5 et demi Surface: 150 m2 2 terrasses avec vue sur la mer 21e étage avec ascenseur dont ascenseur de shabbat Mamad Climatisation 2 salles de bain 2 toilettes Parking privé Cave Prestation de l’immeuble: salle de sport, piscine, spa, sauna

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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