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Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces avec balcon et mamad

Ashdod, Israël
depuis
$639,600
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4
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ID: 38794
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Dans le quartier He', appartement de 3 pièces avec terrasse et mamad, étage confortable, 2 ascenseurs, emplacement idéal.

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Ashdod, Israël
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