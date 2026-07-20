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Quartier résidentiel Proche du centre-ville – au calme

Raanana, Israël
depuis
$3,936
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7
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ID: 38541
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaKomemiyut, 1

À propos du complexe

Appartement 4 pièces avec mamad, 2 salles de bain. Très belle terrasse. Rue résidentielle calme, proche du centre. Loué à la semaine (4 000 sh/semaine) ou au mois complet (12 000 sh/mois). Consommation d'électricité et d'eau non comprises.

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Raanana, Israël
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